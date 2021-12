Neymar e Daniel Alves "viram" gatinhos em festa infantil

Neymar e Daniel Alves se pintaram de "gatinho" para participar, nesta sexta-feira, 4, da festa de aniversário de um ano do filho do jogador Pedro, companheiro dos dois no Barcelona.

A imagem dos jogadores com os rostos pintados foi divulgada por Neymar no Instagram. "Los Gatitos", escreveu o atacante na legenda.

Já Dani Alves postou em sua conta na rede social uma foto em que aparece ao lado dos filhos, um deles também com o "rosto de gatinho". "Que seu espírito de criança nunca envelheça'', postou.

Além dos dois jogadores brasileiros, outros atletas do Barcelona também participaram da festa, que aconteceu em um espaço exclusivo no estádio Camp Nou, na Espanha.

