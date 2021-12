Neymar é cortado da seleção e não jogará a Copa América

O atacante Neymar Jr. foi cortado da seleção Brasileira e não vai jogar a Copa América Brasil 2019. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo aos 18 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Catar, realizado na noite dessa quarta-feira, 5, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

>> Brasil vence Qatar por 2 a 0 no penúltimo amistoso antes da Copa América

Neymar saiu de campo chorando e recebeu tratamento com gelo no banco de reservas. Na saída da equipe do estádio após a partida, o atacante apareceu de muletas e precisou de ajuda para embarcar no ônibus da seleção. O atleta deixou o estádio e foi levado para uma clínica, onde foi avaliado e submetido a exames complementares de imagem, que confirmaram a ruptura no ligamento do tornozelo direito.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), devido à gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019.

adblock ativo