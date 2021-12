Neymar é chamado mesmo com caxumba e Kaká volta à seleção

O atacante Neymar, do Barcelona, foi convocado nesta quinta-feira para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, e o técnico Dunga também voltou a convocar o meia Kaká, do Orlando City, para as partidas marcadas para o mês que vem.



Dunga chamou ainda o atacante Hulk, que atua no russo Zenit, e incluiu as novidades Gabriel Paulista, zagueiro do Arsenal, e Douglas Santos, lateral do Atlético Mineiro.



O Barcelona, time de Neymar, informou no último dia 9 que o jogador ficaria 15 dias fora por estar com caxumba.



Veja a lista de convocados para os amistosos contra Costa Rica e EUA, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente.



Goleiros: Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Grêmio) e Alisson (Internacional)



Zagueiros: David Luiz (Paris St. Germain), Marquinhos (Paris St. Germain), Miranda (Inter de Milão) e Gabriel Paulista (Arsenal)



Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Filipe Luís (Atlético de Madri), Danilo (Real Madrid) e Douglas Santos (Atlético Mineiro)



Meio-campistas: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea), Willian (Chelsea), Lucas Lima (Santos), Douglas Costa (Bayern de Munique) e Kaká (Orlando City)



Atacantes: Neymar (Barcelona), Lucas (Paris St. Germain), Roberto Firmino (Liverpool) e Hulk (Zenit)

