Neymar diz que vive sua melhor fase com a camisa do Barcelona

Autor de 14 gols em 17 jogos no Campeonato Espanhol, Neymar vive sua melhor fase desde que chegou a Barcelona, há um ano e meio. Quem reconhece isso é o próprio craque brasileiro. "Não sei se é o melhor momento da minha carreira, mas é no Barcelona. Cada vez vou crescendo mais, mas ainda tenho muito por fazer", disse o jogador, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

Neymar admitiu que o bom momento é fruto do amadurecimento na Europa. "Estou muito mais maduro. Evoluí muito. Aprendi com os companheiros que estão do meu lado, que são ícones e ídolos mundiais", apontou.

Em evento de um patrocinador do Barcelona, Neymar manteve o discurso polido de sempre. Disse que não pretende sair do Barça, onde quer fazer história; reafirmou sua amizade com Lionel Messi; elogiou Luis Suárez; e recusou entrar em bate-boca com Cruyff, que disse ser impossível "dois galos" jogarem juntos.

O craque brasileiro só fugiu do padrão disse entender a atitude de Cristiano Ronaldo, que no sábado foi expulso por reagir a uma provocação no jogo em que o Real ganhou do Córdoba. "Quem passa por isso, principalmente os atacantes, está exposto a provocações, intimidações. Às vezes, um não aguenta. Atos como do Cristiano podem acontecer, mas precisam ser punidos", ponderou.

