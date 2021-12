Neymar diz a presidente do PSG que quer voltar ao Barcelona

A saída de Neymar do Paris Saint-Germain parece estar cada vez mais próxima. Na manhã da última quarta-feira, 19, o jornal Mundo Deportivo informou que o atacante pediu a Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, para deixar a equipe e retornar ao Barcelona.

“Não quero jogar mais no PSG. Quero voltar à minha casa, de onde nunca deveria ter saído”, teria dito o brasileiro ao mandatário.

Neymar chegou ao clube francês no início da temporada 2017/2018 e, desde então, esteve longe do objetivo principal da equipe, de conquistar a Liga dos Campeões. Foi eliminado nas oitavas de final em duas edições seguidas e ainda sofreu duas vezes lesão no metatarso do pé direito, deixando-o de fora de quase metade das temporadas disputadas.

Conforme o diário espanhol, o diálogo entre os dois aconteceu antes das declarações de Al-Khelaifi à revista France Football, quando o dirigente afirmou que “ninguém obrigou Neymar a assinar com PSG” . O L’Equipe, meio de comunicação respeitado na França, também já havia revelado que o PSG tirou o rótulo de inegociável de Neymar.

Pelo Barcelona, Neymar marcou 105 gols e venceu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois títulos do Campeonato Espanhol e três da Copa do Rei.

