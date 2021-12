Neymar disputa com Messi, CR7 e outros a Bola de Ouro 2012

O craque do Santos Neymar é o único brasileiro na lista de 23 jogadores que concorrem ao prêmio Bola de Ouro, entregue conjuntamente pela Fifa e a revista "France Football", e lutará para ser o melhor jogador do mundo contra astros como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Falcao García.

A lista foi divulgada nesta segunda-feira e tem o futebol da Espanha como principal destaque. Afinal, são sete indicados pertencentes à "Fúria": Iker Casillas, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Gérard Piqué, Sergio Ramos, Xabi Alonso e Xavi.

Além disso, são 12 jogadores de clubes do país, sendo seis do Real Madrid, cinco do Barcelona e um do Atlético de Madrid. Outro destaque acabou sendo o Manchester City, que teve três jogadores. Do elenco campeão europeu pelo Chelsea, o único listado é o atacante Didier Drogba, que deixou o clube rumou ao Shangai Shenhua.

Da lista dos 23 candidatos, sairão os três finalistas que lutarão pelo Bola de Ouro 2012. O anúncio do trio será feito no dia 29 de novembro, em São Paulo. A festa de gala onde acontecerá o anúncio do melhor jogador do mundo será feito dia 7 de janeiro de 2013, em Zurique, na Suíça.

