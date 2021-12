Neymar desfila com roupa exótica e tênis luminosos após jogo

Neymar foi um dos jogadores do Barcelona que se destacou em campo na vitória do clube catalão por 3 a 1 contra o Arsenal, disputado quarta-feira, 16, pelas oitavas da Liga do Campeões, no Camp Nou. Ele marcou um dos gols do fulminante trio MSN. Mas não foi só com a bola no pé que o atacante chamou atenção. Na saída do estádio, o jogador, além de estar vestido com uma roupa exótica, estava calçado com tênis de solas que acendem. O brasileiro Rafinha Alcântara fez questão de filmar e postar nas redes sociais. Lembra que tênis que acendem eram febre na década de 90?

