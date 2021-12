Neymar dança após gol e Claudinha vibra com homenagem

O atacante Neymar prestou uma homenagem para a cantora baiana Claudia Leitte após deixar sua marcar no jogo entre Barcelona e Paris Saint Germain, na quarta-feira, 10, pela Liga dos Campeões.

Depois do gol, o craque brasileiro dançou na comemoração [veja vídeo abaixo]. A coreografia da vez é da música Matimba, nova aposta de Claudinha para o verão. Na partida, o time Catalão venceu por 3 a 1 de virada e conquistou a liderança da chave na Liga dos Campeões.

Algumas horas após o fim do jogo, a cantora baiana vibrou com a homenagem de Neymar em seu perfil no Instagram: "O cara dançar a Matimba é moral! O cara lembrar de mim depois de um golaço é amor! Divo, eu te amo!!!!! Deus te abençoe, Neymar. O Barcelona brocou de novo e você brilhou como sempre!!!", escreveu.

Veja o gol e a dança de Neymar!

Da Redação

