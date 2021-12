Neymar dá susto em treino da Seleção em Brasília

O atacante Neymar deu um susto durante o treino da Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira, 6, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Com dores no tornozelo direito, ele chegou a deixar o gramado no começo da atividade, mancando um pouco, mas depois voltou para campo para trabalhar com os companheiros na preparação para o amistoso contra a Austrália, neste sábado, no Estádio Mané Garrincha.

O susto aconteceu logo no começo do treino, quando Neymar fazia aquecimento com bola junto com os companheiros. Aparentemente, ele sofreu uma torção no tornozelo direito. Com dores, recebeu tratamento médico no gramado e deixou o campo mancando um pouco. Logo depois, porém, voltou para a atividade e mostrou não ter problemas.

Enquanto Neymar deu apenas um susto, o meia Oscar acabou sofrendo uma entorse no tornozelo direito no treino de quinta, 5, e passou a ser dúvida para o amistoso. O técnico Luiz Felipe Scolari chegou a dizer que ele "dificilmente" jogará contra a Austrália. E o jogador ficou na tarde desta sexta fazendo tratamento no hotel.

