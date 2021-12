Neymar completa 10 anos de carreira e se queixa das criticas recebidas na Copa

Se recuperando de uma lesão sofrida no pé direito no 23 de janeiro, Neymar concebeu uma entrevista ao Esporte Espetacular onde expôs sua insatisfação a respeito das críticas que tem recebido desde sua participação na Copa do Mundo da Rússia.

"Quando começou essa história do cai-cai, primeiro eu parei para analisar tudo, então eu comecei a ver meus lances na Copa do Mundo e começava a me questionar se, de fato, eu estava simulando", declarou.

Além das próprias críticas, o atacante brasileiro também saiu em defesa do companheiro de seleção, Fernandinho, que foi duramente atacado, principalmente após a última partida contra a Belgica, onde o volante fez um gol contra.

"Quando o Brasil perde, a maioria do peso vem totalmente nas minhas costas. Acho que o exagero foi muito grande não só comigo, com o Fernandinho também. Ele é outro cara que foi recriminado de uma forma que não dá para entender, sabe?", queixou-se o atleta.

Neymar ainda se emocionou ao falar sobre sua ida ao Paris Saint Germain (PSG) e os contantes pedidos de Lionel Messi para que o atleta retorne ao clube Catalão.

"É muito difícil, sinceramente. Porquê o Léo foi um cara muito especial para mim no Barcelona. Foi um cara que, quando eu mais precisei, o craque do time estava lá para me estender a mão", contou o jogador.

No próximo dia 7 de março, o camisa 10 da seleção brasileira completará exatos dez anos de carreira. Sua estréia ocorreu contra o time do Oeste, partida válida pelo Campeonato Paulista, em 2009.

