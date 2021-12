O novo astro do Barcelona, o atacante Neymar, protagonizou uma cena engraçada durante um evento publicitário em Bangcoc, na Tailândia, onde o Barcelona realiza uma excursão. O brasileiro exibia sua técnica com a bola e dribles em velocidade quando escorregou e caiu. O incidente provocou risos no público, mas o jogador se levantou e continuou com o show.

Da Redação Neymar cai ao tentar drible durante evento na Tailândia

