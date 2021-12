Neymar busca seu centésimo gol pelo Barcelona contra o Valencia

Quatro dias depois de reduzir sua dívida com a Receita Federal brasileira - a decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) diminuirá entre 50% e 70% dos R$ 188,8 milhões de multas e impostos devidos -, Neymar pode se valorizar ainda mais como craque do Barcelona. Agora, dentro de campo. Com 99 gols, ele tem boas chances de alcançar a marca centenária neste domingo, diante do Valencia, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O número redondo reaviva a discussão sobre o lugar que Neymar ocupa entre os grandes brasileiros que passaram pela Catalunha. Pelo total de gols, ele está em terceiro lugar, atrás da lenda Evaristo de Macedo (178), ídolo nos anos 1950 e 1960, e de Rivaldo (136), goleador dos anos 1990 e 2000. Por outro lado, já ultrapassou Ronaldinho (94), Romário (53) e Ronaldo (47).

"Ele já está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi. É questão de tempo para ganhar a Bola de Ouro", opinou Ronaldinho Gaúcho, na última quinta-feira, em um evento comercial em Dubai.

Evaristo afirmou que torce para que Neymar o ultrapasse. "Pela qualidade, por ser muito jovem ainda e porque os times europeus jogam muito mais vezes que nós jogávamos, a possibilidade de ele me passar é grande", diz o ex-jogador. "É algo positivo. Vejo com carinho."

Em entrevista recente ao Estado, Ronaldo evitou comentar o lugar de Neymar na história, mas declarou: "Ele está fazendo o Brasil sonhar de novo. É um grande garoto e ainda tem muito a dar. Eu acredito nele".

Na Espanha, Neymar é visto como o sucessor de Messi, principalmente depois da atuação de gala na Liga dos Campeões, quando fez dois gols e deu uma assistência nos três minutos finais contra o Paris Saint-Germain. O time francês é uma das maiores vítimas de Neymar - já foram sete gols sofridos. Athletic Bilbao e Villarreal tomaram oito. Neymar também é elogiado como garçom por causa das 55 assistências que já deu.

A análise dos 99 gols do brasileiro, no entanto, revela uma deficiência: Neymar faz poucos gols de cabeça. Foram apenas seis até hoje pelo Barcelona. Outro "porém" é o baixo aproveitamento em chutes de longa distância, pois o camisa 11 só três gols de fora da área. Tudo isso em 174 jogos.

