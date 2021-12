Neymar brinca em sessão de fotos do Barça e é repreendido

Apesar da reta final da temporada está próxima, o Barcelona só tirou a foto oficial do clube nesta segunda-feira, 29. Isso porque o tome esperou até fevereiro para incluir Arda Turan e Aleix Vidal na imagens, já que os dois só foram inscritos agora na janela de transferências do início do ano.

Na hora de fazer a pose oficial, os brasileiros Neymar e Daniel Alves chamaram atenção com as brincadeiras. O atacante repetiu um gesto que ele já tinha feito em 2014 e pode ser considerado obsceno. Mas ele foi repreendido por Luis Suárez e acabou posando de forma mais séria.

Já Dani Alves manteve o bom humor na foto.

