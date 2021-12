Neymar bate Ferrari em Barcelona, mas passa bem

O jogador Neymar bateu em uma mureta com a Ferrari 458 Spider neste domingo, 27, antes de viajar para San Sebástina, onde enfrentou o Real Sociedad, pelo Barcelona. Segundo a TV3, Neymar estava a caminho do CT do Barcelona quando houve a batida. Pepe Costa, dirigente responsável pelo relacionamento com os jogadores, foi ao local para liberar o atacante para viajar e cuidar das questões burocráticas.

Não há detalhes sobre o acidente, que aconteceu em uma pista molhada. O veículo, que custa R$ 2 milhões, sofreu alguns estragos leves.

adblock ativo