Neymar assinará novo contrato com o Barcelona na próxima sexta-feira

A segunda-feira, 17, no Barcelona foi de informações envolvendo os contratos de alguns dos principais jogadores do seu elenco. O clube catalão anunciou que o atacante brasileiro Neymar assinará o seu novo vínculo, válido até 30 de junho de 2021, na próxima sexta-feira. Já o volante argentino Javier Mascherano firmou seu novo acordo, que vai até 30 de junho de 2019.

A renovação do contrato de Neymar será um ato meramente protocolar, afinal, no final de junho, a diretoria do Barcelona e o próprio jogador haviam confirmado a prorrogação do acordo, que até então era válido apenas até 2018.

Agora, então, na sexta-feira, ele vai assinar o seu novo vínculo com o Barcelona, clube que se reforçou com o brasileiro antes do início da temporada 2013/2014, após passagem pelo Santos. Desde então, Neymar disputou 149 partidas pelo time catalão e marcou 90 gols.

No início de 2016, ele foi o terceiro colocado no Prêmio Bola de Ouro da Fifa, que elegia o melhor jogador do mundo anualmente. Além disso, já conquistou nove títulos desde a sua chegada ao Barcelona: dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, duas Supercopas da Espanha e um Mundial de Clubes.

Antes do anúncio em junho, Neymar chegou a despertar o interesse de vários clubes europeus, especialmente do Paris Saint-Germain. No último fim de semana, o brasileiro participou da vitória por 4 a 0 sobre o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol, tendo dado duas assistências.

MASCHERANO - Já Mascherano assinou nesta segunda-feira, na sede do clube, um novo contrato com o Barcelona. O vínculo, válido até junho de 2019, possui uma cláusula de rescisão estipulada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões).

Quarto capitão do Barcelona, Mascherano está há sete temporadas no clube, que o contratou junto ao Liverpool. Nesse período, disputou 290 partidas, com 17 títulos conquistados, sendo quatro do Campeonato Espanhol e dois da Liga dos Campeões.

Além disso, o argentino se tornou peça fundamental do sistema defensivo do clube catalão, tanto que apesar de ser volante de origem, vem atuando há muito tempo como zagueiro, sendo titular absoluto do Barcelona.

Tanto ele como Neymar voltarão a campo na próxima quarta-feira, 19, quando o time vai duelar com o Manchester City, em confronto válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões, no Camp Nou.

adblock ativo