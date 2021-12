Neymar aparece como jovem atleta mais bem pago do esporte

O craque Neymar apareceu como o jovem atleta mais bem pago do mundo, em lista divulgada pela revista "Forbes", ganhando R$ 43 milhões no último ano.

O astro, contratado pelo Barcelona junto ao Santos na última semana, aparece em 68º no ranking geral dos atletas mais ricos. Outro brasileiro que aparece na lista é Kaká, que ocupa a 80ª posição, com R$ 41 milhões.

O atleta latino-americano mais bem pago é o argentino Lionel Messi, com uma receita de R$ 87,6 milhões, entre salários e patrocínios.

O esportista mais bem pago do mundo é o golfista Tiger Woods, que tem renda anual de um total de R$ 165,8 milhões, à frente do tenista suíço Roger Federer (R$ 151,8 milhões) e do jogador de basquete americano Kobe Bryant, que recebeu R$ 131,4 milhões nos últimos 12 meses.

adblock ativo