Neymar agradece a Messi por voto em eleição da Fifa

O atacante Neymar disse estar honrado por ter sido votado pelo argentino Lionel Messi como um dos três melhores jogadores do mundo no Prêmio Bola de Ouro da Fifa. O ex-santista agradeceu o reconhecimento que o colega de Barcelona lhe deu, ao tê-lo indicado como o terceiro melhor jogador do mundo em 2013, atrás apenas de Xavi e Iniesta, também atletas do time catalão.

"Agradeço muito a ele (Messi). É uma honra e me faz muito feliz ser votado pelo melhor do mundo", disse Neymar, em entrevista ao jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, destacando que na Festa de Gala da Fifa, realizada na última segunda-feira, em Zurique, estava ao lado de jogadores que são seus ídolos. "Há quatro anos meus ídolos eram Messi, Xavi, Iniesta e Cristiano Ronaldo. Agora estou com esses craques em uma festa (entrega do prêmio Bola de Ouro). É algo muito grande que te faz se sentir realizado", completou o atacante brasileiro.

Neymar terminou em quinto lugar no Prêmio Bola de Outro da Fifa, atrás do português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do futebol mundial em 2013, do francês Franck Ribery e do sueco Zlatan Ibrahimovic. Além disso, o brasileiro ficou em terceiro lugar no Prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito do ano - o escolhido foi um gol de bicicleta, de fora da área, de Ibrahimovic, marcado em partida entre Suécia e Inglaterra.

Há seis meses no Barcelona, Neymar disse ao jornal que sonha com a conquista de todos os títulos possíveis pelo clube nesta temporada, e também em vencer a Copa do Mundo pela seleção brasileira. O atacante, porém, evitou apontar qual é o seu título mais desejado. Neymar, no entanto, avaliou que o Manchester City, adversário do Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, trará dificuldades. "É uma equipe com grandes jogadores, de muita qualidade, que podem fazer a diferença durante as partidas. Vamos ter que estar concentrados para passar por essa eliminatória", afirmou.

