Neymar afirma que espera deixar marca no Barcelona

O atacante brasileiro Neymar, novo reforço do Barcelona, afirmou que deseja deixar sua marca no clube catalão, com o qual assinou contrato de cinco temporadas, em uma entrevista publicada no site do Barça.

"Espero poder deixar também minha marca aqui no Barcelona", afirmou Neymar.

O atacante também falou sobre o compatriota Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador do Barça.

"Não, Ronaldinho não tem comparação. Não existem comparações com ele. Fez história no Barcelona, fez história na seleção brasileira e continua fazendo história. No meu caso, estou começando a fazer história", declarou o jogador de 21 anos.

Neymar também lembrou a final do Mundial de Clubes de 2011, na qual o Santos foi goleado por 4-0 pelo Barcelona.

"O que mais me impressionou foi a simplicidade do jogo do Barça. O fato de que tinha um objetivo e, ao mesmo tempo, beleza. A simplicidade que o Barça era capaz de imprimir a cada partida foi sensacional. O Barça deixou a todos de boca aberta. Não apenas os torcedores, os jornalistas, mas também os próprios jogadores do Santos", recordou Neymar.

adblock ativo