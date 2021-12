Neymar afirma não jogar futebol para ganhar Bola de Ouro

"Eu não jogo futebol para ganhar a Bola de Ouro", declarou nesta segunda-feira, 26, o craque brasileiro Neymar, 5º colocado na edição 2016 do prêmio, vencido pelo português Cristiano Ronaldo, mas admitiu que ser eleito o melhor jogador do mundo "é um dos objetivos".

É claro que é um dos meus objetivos, mas não vou morrer se não ganhar É claro que é um dos meus objetivos, mas não vou morrer se não ganhar

"Se eu não ganhar a Bola de Ouro, tudo bem", declarou o atacante do Barcelona durante entrevista publicada nesta segunda-feira ao site oficial do Barça, duas semanas depois de fracassar no objetivo de ficar entre os três primeiros do prêmio.

"Eu não jogo futebol para ganhar Bola de Ouro, eu jogo futebol para ser feliz e porque adoro isso. Infelizmente, só há um vencedor", completou. "É claro que é um dos meus objetivos, mas não vou morrer se não ganhar".

Quinto colocado na edição 2016 do prêmio e terceiro colocado em 2015, o craque brasileiro segue atrás da dupla que manda nas premiações individuais desde 2008: o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.

Além de Messi, segundo colocado na Bola de Ouro-2016, Neymar também ficou atrás de Luis Suárez (4º) na votação, mas se mostrou satisfeito com a relação com os colegadas de ataque no Barça.

"É estranho porque nós somos brasileiro, argentino e uruguaio, então somos rivais em nossos respectivos países. Mas não sei o que aconteceu. Temos uma grande amizade, passamos muito tempo brincando. Fico muito feliz por ter pessoas assim no futebol".

adblock ativo