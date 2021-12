Neymar admite 'medo', mas diz que volta em 3 semanas

Contundido pela segunda vez em três meses, Neymar afirmou na noite de sexta-feira que a recuperação deve ocorrer em três semanas. A intenção do jogador é entrar em campo no próximo dia 18, na última partida do Barcelona no Campeonato Espanhol, contra o Atlético de Madrid.

"Sabia que seria um período meio largo, mas sempre com aquele medinho... Primeiro de ficar fora, que eu não gosto de jeito nenhum. E depois, claro, a Copa. Mas daqui a três semanas estarei de volta e espero que possa jogar o último jogo do Barcelona", disse o craque brasileiro à TV Globo.

Segundo Neymar, a inflamação no pé esquerdo já existia há algum tempo. No jogo contra o Real Madrid, disputado na última quarta-feira, pela Copa do Rei, o jogador entrou em campo no sacrifício. "O máximo que eu consegui foi ir até esse jogo. Incomodou bastante, tanto que eu mal conseguia pisar depois do jogo. Agora é recuperar", afirmou.

O atacante também falou sobre a Copa do Mundo - a apresentação à seleção brasileira ocorrerá no dia 26 de maio. "Com apetite eu estou sempre, ainda mais para uma Copa. Força de vontade, gana para jogar a Copa não vai faltar, não", disse Neymar, que se recupera de um edema no quarto metatarsiano do pé esquerdo.

Antes do Mundial, cuja estreia será no dia 12 de junho, o Brasil fará duas partidas, contra o Panamá, no dia 3 de junho, no Serra Dourada, e a Sérvia, no dia 6, no Morumbi. Os amistosos marcam a reta final da preparação brasileira.

