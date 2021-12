Neymar acelera sua recuperação e volta a correr

O craque brasileiro do Paris Saint-Germain, Neymar, voltou a correr dentro do seu processo de recuperação e dos exercícios para superar a lesão no tornozelo, embora ainda não esteja disponível para o jogo de quarta-feira, 6, fora de casa, contra o Saint-Etienne, anunciou o clube da capital francesa.

'Ney' "retomou as corridas e continua seu trabalho físico", disse o PSG em seu relatório médico nesta terça-feira, um dia antes da estreia do novo treinador, o argentino Mauricio Pochettino.

O atacante, que se lesionou no dia 13 de dezembro contra o Lyon, poderia reaparecer no sábado contra o Brest, na 19ª rodada da Ligue 1, ou no dia 13 de janeiro, contra o Olympique de Marselha, em Lens, no Troféu dos Campeões (Supercopa da França).

Para a partida contra o Saint-Etienne, Pochettino tem de volta o zagueiro Abdou Diallo e o meia espanhol Pablo Sarabia.

Por outro lado, desfalcam o time os atacantes Mauro Icardi (adutor) e Rafinha (covid-19), os meias Danilo Pereira (coxa) e Leandro Paredes (quadril) e os zagueiros Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe e Alessandro Florenzi, assim como o lateral Juan Bernat, que se recupera de uma lesão no joelho há mais de três meses.

