Neymar abandona entrevista após se irritar com perguntas de jornalistas

O jogador Neymar se irritou durante a entrevista coletiva após a a goleada do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Celtic-ESC pelo placar de 7 a 1 nesta quarta-feira, 22 pela Liga dos Campeões. Destaque na partida ao marcar dois gols, o brasileiro foi convocado para falar com a imprensa, mas não ficou nada confortável com as perguntas.

Inicialmente, um jornalista citou a coincidência do placar com o jogo entre Brasil e Alemanha na Copa de 2014. "Mais uma vez vocês lembrando do que aconteceu. Vocês não esquecem nunca. Estou feliz pela partida, pela vitória. Isso é o mais importante, independente do placar", respondeu.

Em seguida, o atacante foi questionado se pretende jogar no Real Madrid, onde seu nome foi recentemente especulado. "Vocês são chatos demais", reclamou Neymar ao abandonar o local de entrevista.

