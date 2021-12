Neto manda Galvão Bueno parar de mentir na televisão

O apresentador Neto causou polêmica na abertura do programa "Os Donos da Bola", da tv Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira, 5. O ex-jogador mandou Galvão Bueno "parar de mentir na televisão" após o narrador ter dito no "Bem, amigos" que foi o primeiro programa a receber Vanderlei Luxemburgo depois que o técnico foi demitido do Tianjin Quanjian, da segunda divisão chinesa.

''Primeiro, [quero] dizer pro Galvão Bueno, do 'Bem, Amigos', que não foi o primeiro programa que o Luxemburgo foi depois que ele voltou da China. Ô Galvão, [vamos] falar a verdade na televisão, vamos parar de mentir na televisão, vamos parar de achar que cês são os bonzão em tudo, né? Primeiro programa que ele veio foi o 'Os Donos da Bola', do Grupo Bandeirantes'', falou.

Neto disse também que a primeira vez que Luxemburgo falou que na China tinha esquema de resultado, manipulação, foi no programa "Os Donos da Bola".

