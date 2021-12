Nenhum jogador vale 222 milhões de euros, diz alemão sobre contratação de Neymar

Ninguém no mundo vale 222 milhões de euros. Quem faz essa declaração é Ginter, zagueiro alemão que criou uma polêmica nos últimos dias ao criticar o volume de dinheiro no futebol e alertar que os salários dos craques estava "fora da realidade".

Questionado nesta segunda-feira se Neymar valeria os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain para tirá-lo do Barcelona, o alemão não hesitou em dar uma resposta. "Neymar é incrível. Ele é muito especial e já teve muito sucesso", disse Ginter, que nesta terça-feira enfrenta o Brasil em amistoso em Berlim.

"Mas se falarmos de transferência, não podemos entender muito bem esses valores", criticou. "Minha impressão é a de que essa tendência vai ser mais e mais. Mas não acho que ninguém no mundo tem esse valor (de 222 milhões de euros ou cerca de R$ 820 milhões na época da contratação do brasileiro pelo PSG)", afirmou. "Eu mesmo fui transferido por 17 milhões de euros e não acho que eu tenha esse valor", completou.

Por causa de uma fratura no pé direito sofrida no final de fevereiro durante uma partida pelo seu time no Campeonato Francês, Neymar será o grande desfalque do Brasil no amistoso desta terça-feira, marcado para começar às 15h45 (de Brasília). Ele foi operado no início do mês passado e realiza recuperação em sua mansão em Mangaratiba (RS).

