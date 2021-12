Nelsinho Piquet vence em Moscou e fica perto do título da Fórmula E

Na melhor fase da carreira, Nelsinho Piquet está perto de conquistar o título da primeira temporada da Fórmula E, categoria de monopostos movidos a eletricidade. Neste sábado, 6, o filho de Nelson Piquet venceu a sua segunda prova no ano, nas ruas de Moscou (Rússia), praticamente de ponta a ponta.

Nelsinho assumiu a liderança da prova logo na primeira curva, quando ultrapassou o francês Jean-Eric Vergne, que largou na ponta. Depois, o brasileiro só abriu vantagem para completar em primeiro, repetindo a vitória de Long Beach (EUA). O também brasileiro Lucas di Grassi chegou em segundo, com o suíço Sébastien Buemi em terceiro.

Agora a classificação geral tem Piquet em primeiro, com 128 pontos, Buemi em segundo com 116 e Di Grassi em terceiro, com 111. O tetracampeão da Fórmula 1 Alain Prost estava em Moscou e viu de perto o filho, Nicolas Prost chegar apenas no nono lugar. O francês deu adeus à disputa do título e briga pela quarta posição geral contra o belga Jerome D'Ambrosio.

A Fórmula E tem mais apenas duas provas previstas, ambas em um parque de Londres, nos dias 27 e 28 de junho, em rodada dupla. Com 12 nove pontos de vantagem sobre Buemi, Nelsinho vai à Inglaterra como grande favorito.

