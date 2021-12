Neilton celebra bom momento e espera viver pelo Vitória seu melhor ano

Com o belo futebol apresentado no domingo, 25, no triunfo diante do Jequié, além da boa regularidade na temporada, Neilton segue dando indícios de que 2018 tem tudo para ser o seu melhor ano com a camisa do Vitória.

Após um 2017 sem muito brilho, o atacante chegou a sofrer com críticas vindo da arquibancada rubro-negra. O ano virou, e Neilton começou 2018 em posição de destaque em um time que aposta na coletividade e mostra estar bem encaixado pelo técnico Vagner Mancini. Ainda assim, ele consegue ter evidência dentro de campo, atuando como uma das principais armas ofensivas do Vitória.

Segundo o próprio Neilton, a mudança não é tática, já que seu posicionamento em campo não fora alterado pelo comandante, mas ele credita a boa fase à pré-temporada realizada na Toca do Leão, no mês de janeiro. "Mancini me manteve na mesma posição do ano passado, só que agora iniciei bem, junto com o grupo. Fico feliz e espero que eu possa dar sequência para terminar o ano bem", revelou.

Um dos principais parceiros na manutenção da boa fase individual de Neilton é o atacante Denílson. Enquanto o primeiro é o artilheiro do time, com seis gols em 2018, Denílson aparece logo atrás, tendo balançado as redes em cinco oportunidades – sem contar com o tento marcado no Ba-Vi.

Sobre a disputa pelo status de goleador, Neilton tratou de rechaçar a discussão, em prol do grupo. “Tá dando certo [a parceria]. Denílson é um grande jogador, vai nos ajudar muito durante o ano. Independente de quem faça os gols, que nossa equipe mantenha essa união, esse espírito coletivo, porque isso que faz a diferença”, afirmou o camisa 10.

Copa do Brasil

O Vitória encara o Bragantino na quarta, 28, em Bragança Paulista, em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil. Se tudo depender da confiança de Neilton, a classificação para a 4ª fase da competição nacional está garantida. Apesar disso, ele chama a atenção para a dificuldade do adversário. “Vai ser um jogo difícil. É uma equipe bem organizada dentro de campo”.

Nesta segunda-feira, 26, o time treinou com a equipe reserva, no Barradão. O meia Cleiton Xavier participou normalmente e deve pintar como opção. Ele retorna após 50 dias afastado por conta de luxação no ombro. A previsão era de retorno em 120 dias.

*S ob supervisão do editor Daniel Dórea

