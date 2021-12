Negociações da nova pista de atletismo da Ufba estão paradas

As negociações da construção da pista de atletismo no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que no início de agosto foram apresentadas como "avançadas" pelo Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leyser, ainda não começaram de fato.

Questionada por A TARDE, a administração da Ufba diz que sabe do projeto do Ministério do Esporte de construir a pista em 2015, mas não informa detalhes do mesmo. Procurado pela reportagem, o reitor João Carlos Salles disse que assumiu o cargo há pouco tempo e, por isso, ainda não tem conhecimento do programa nem do impacto que ele teria na universidade.

De concreto, apenas a informação de que a pista baiana já consta no site do Ministério do Esporte com orçamento pronto e status de "projeto em análise". O valor da obra foi fixado em R$ 8,5 milhões, totalmente bancados pelo Governo Federal.

De acordo com o ministério, após finalizada, a obra será de responsabilidade da parte conveniada (a Ufba). Ao todo, são 31 programas da Rede nacional de Treinamento de Atletismo.

A proposta da construção de uma pista de atletismo na Ufba faz parte do programa "Rede Nacional de Treinamento de Atletismo", estruturada pelo Ministério do Esporte. O programa tem um teto de R$ 10 bilhões para investir em construção e recuperação de pistas, ginásios e piscinas pelo Brasil. A meta é que cada capital tenha, pelo menos, um centro de excelência de treinamento.

Obras em maio de 2015

Em entrevista ao A TARDE, em agosto, o secretário Ricardo Leyser informou que a construção da pista em Salvador estava prevista para começar em maio de 2015, devendo ficar pronta até o final do ano. Segundo ele, o fato de a Ufba também ser uma instituição federal deveria facilitar o andamento das negociações.

"As conversas com a Ufba estão bem adiantadas. Até o fim deste ano, vamos formalizar o convênio. A construção será rápida, em no máximo seis meses. A perspectiva é que devemos começá-la em maio e terminar até dezembro de 2015. Tivemos uma boa experiência em Natal, onde tudo ocorreu muito rápido", disse à época.

A assessoria do Ministério do Esporte informou que o órgão procurou a Ufba pra estimular a elaboração de uma proposta, por conta da diretriz do ministro Aldo Rabelo de que haja uma pista oficial por capital. A universidade teve interesse e se comprometeu a iniciar o projeto. No momento, o governo discute a inclusão no PAC desses projetos de pista, ginásios e piscinas em medidas oficiais nas capitais.

Além da pista, a construção de um ginásio poliesportivo coberto, ainda sem orçamento, e a transferência da piscina olímpica usada no Rio de Janeiro durante os jogos - orçada entre R$ 8 e 9 milhões - estão sendo estudados para 2017.

Estado desconhece projeto

Responsáveis pelo esporte na Bahia, a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) não estão cientes da pista na Ufba nem dos demais projetos do Governo Federal.

O secretário da Setre, Nilton Vasconcelos, acredita que a pista vai acrescentar um local de treinamento aos atletas da Bahia. "É mais uma alternativa. Hoje, temos uma pista de alto padrão, que é no Sesi de Simões Filho, onde treinam os atletas da Federação Bahiana de Atletismo". A pista, no entanto, é particular. "Isso não é impedimento. Quem quiser treinar pode ir", justificou o secretário. Para poder treinar na pista, o atleta tem que ser sócio do clube ou filiado pela federação.

