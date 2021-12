Negociação de jogador do Palmeiras pode render R$ 24 milhões para Jacuipense

Alvo do Grupo City, o atacante Wesley, de 21 anos, do Palmeiras, pode ser envolvido em uma grande negociação nos próximos dias. Pretendido pelo conglomerado de empresas que são administradas pelo Manchester City, o jogador, que foi revelado pela Jacuipense-BA, poderá sair por uma quantia milionária, segundo informações do Yahoo Esportes.

De acordo com o site, após uma oferta sem sucesso na temporada passada, o grupo deve investir cerca de 12 milhões de euros , R$ 82 milhões pelo jogador. Como possui 30% dos direitos do atleta, caso se confirma a proposta, o clube de Riachão poderá receber cerca de R$ 24 milhões.

Natural de Salvador, o atleta surgiu nas categorias de base do Jacuipense, de onde se transferiu para o time paulista, ainda como jogador do elenco sub-20. Emprestado ao Vitória em 2019, o jogador retornou ao time alviverde e se tornou um dos destaques na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, inclusive marcando um dos gols na final do torneio nacional.

