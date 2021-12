NBB: Vitória recebe Flamengo com promessa de público recorde

Em alta após três triunfos consecutivos, o Vitória deve ter na sexta-feira, 4, o seu recorde de público no NBB (Novo Basquete Brasil). Às 21h, no ginásio de Cajazeiras, em Salvador, o adversário será o atual tricampeão Flamengo, com a expectativa de que todos os 2 mil assentos estejam ocupados na partida entre os dois rubro-negros, num duelo que já é tradicional no futebol.

Desde a quarta, 2, os ingressos estão sendo trocados no local do jogo por um quilo de alimentos não perecíveis.

O Vitória, que debuta neste ano no campeonato nacional de basquete através de uma parceria com o Grupo Universo, que nos anos anteriores disputou o NBB em Uberlândia (MG), fez sua partida de estreia na derrota, em casa, para o São José, no dia 4 de novembro. O público, de 1.520, é o seu recorde até aqui.

Na sequência, vieram mais uma derrota em casa e duas fora. Mas a reação não tardou. Entre as três vitórias seguidas, todas em Cajazeiras, houve uma diante do poderoso Brasília, três vezes campeão do NBB. Na mais recente, na terça, 1º, fez 86 a 74 no Macaé.

Nesta quinta, 3, o Leão parte cheio de moral para seu oitavo jogo. "O Flamengo realmente é favorito. É tricampeão brasileiro e tem um elenco muito forte. Mas esperamos casa cheia hoje. A torcida tem sido fundamental. Vamos jogar com muita luta. E se conseguirmos essa vitória, vai dar um moral ainda maior para a gente. São poucos que vão ganhar do Flamengo. Então, essa vitória terá um valor dobrado, até porque quase nenhum dos nossos concorrentes vai ganhar deles", disse o técnico Régis Marrelli.

Rumo à classificação

Doze das 15 equipes na disputa avançam à segunda fase. As quatro primeiras entram direto nas quartas de final. Já as oito restantes vão duelar nas oitavas. Com o aproveitamento de 42,9% dos pontos, o Vitória está em 9º lugar na tabela. O Flamengo vem em 4º, com 66,7% após quatro triunfos e duas derrotas.

Os destaques do time baiano são o armador americano Jason Smith, que já anotou 111 pontos e deu 16 assistências no campeonato, e o ala espanhol Alvaro Calvo, que, mesmo desfalcando o Leão na estreia, já registrou 94 pontos e 10 assistências.

