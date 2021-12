NBB: Vitória perde para Minas e série dos playoffs fica empatada

O Vitória perdeu para o Minas por 75 a 64 na noite desta segunda-feira, 9, no quarto jogo da série dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe baiana precisava vencer para encerrar a série em 3 a 1. Com a derrota, terá de enfrentar novamente o time mineiro para o desempate.

O cestinha da partida foi o ala norte-americano Billy Rush, que marcou 23 pontos e fez 5 rebotes para o Minas.

Do lado rubro-negro, o destaque foi o pivô Douglas Kurtz, com 12 pontos e 5 rebotes.

As duas equipes voltam a se enfrentar no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador, com data e horário a serem divulgados.

adblock ativo