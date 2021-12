NBB: Vitória encara o atual campeão Bauru no ginásio Panela de Pressão

Sétimo colocado entre os 15 clubes que disputam a temporada 2017/18 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Universo/Vitória enfrenta nesta segunda-feira, 8, o atual campeão Bauru, a partir das 19h (no horário da Bahia). O duelo será no ginásio Panela de Pressão, no interior paulista, onde a equipe local, que ocupa o 6º lugar na tabela, espera casa cheia para pressionar a equipe rubro-negra em busca do triunfo.

Com apenas uma vitória até agora no NBB jogando fora de Salvador, conquistada contra o vice-lanterna Campo Mourão, o time baiano acumula seis triunfos e cinco derrotas em jogos. O rubro-negro venceu todas cinco partidas em casa, mostrando que o apoio da torcida tem sido decisivo.

"A gente está perdendo alguns duelos fora de casa por pouco pontos, mas o time está encaixando. Estamos corrigindo nossos erros para ganhar nosso próximo jogo", analisou o armador norte-americano Kenny Dawkins, que embora agradeça o apoio da torcida espera uma reviravolta.

"É muito bom jogar do lado do nosso torcedor, mas time bom ganha dentro e fora de casa. Precisamos voltar a vencer fora, seguir o que foi combinando com nosso treinador e dar 100% até o final. Defesa forte e concentrada no objetivo do jogo", afirmou Dawkins .

Não pode vacilar

O Vitória vem de derrota contra o Franca, no último sábado, o que levou o técnico Régis Marrelli a dar um 'puxão' de orelha nos jogadores. "Precisamos do time focado em diminuir os erros da última partida. Melhorar as atuações individuais, o Bauru é o atual campeão do NBB e não podemos vacilar", avisou o treinador, que ontem assistiu com sua equipe um vídeo do Bauru.

Após esse jogo, o Vitória fará quatro partidas em Salvador.

