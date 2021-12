Navegador baiano planeja cruzar o Atlântico em abril de 2013

Para quem espera desde 2003 para fazer a terceira travessia solitária do Oceano Atlântico, um ano a mais não fará diferença. Assim, o velejador baiano Júlio Esteves procura controlar a expectativa por cruzar o Atlântico desde Dakar, capital do Senegal, no primeiro semestre de 2013.

Até o começo do próximo ano, ele calcula ter fechado totalmente o apoio dos patrocinadores para concluir o restante do Projeto Duas Costas, que começou a ser rabiscado há dez anos. Atualmente na fase de construção do barco, a empreitada custará em torno de R$ 1,2 mi. "Barco, não. É uma célula de sobrevivência humana, que tem um aspecto de prancha à vela", corrige Júlio. A embarcação, que custou R$ 100 mil, será feita com material não poluente.

A bordo, Esteves porá em prática o que já fez em outras duas oportunidades. "A gente se prende na linha da vida (o cinto de segurança) e olha o horizonte. Como a visão humana alcança 30 km, se der para ver é sinal de que dá para dormir 15 a 30 minutos", explica, dando exemplo de como analisa o tempo antes de descansar.

Caso vento e mar estiverem calmos, dá até para deitar para dormir, ou colocar o barco no automático e esquentar os alimentos. "O barco tem um braço mecânico ligado a um GPS, e vai sozinho", completou.

Para não dizer que nenhuma criatura viva estará a bordo, além do próprio Esteves, de vez em quando uma gaivota pegará carona no barco, como ocorreu em 2000. Naquele ano, ele foi encorajado a navegar o mesmo percurso África/Brasil em 500 horas, cerca de 20 dias.

Tragédia - O trajeto é de 3 mil milhas, pouco mais de 6 mil quilômetros. Porém, na prática, ele acaba sendo um terço maior, devido às mudanças físicas e climáticas e de correntes e ventos. Em 2000, ele foi patrocinado pelo governo brasileiro, sendo um dos participantes da frota que cruzou o Atlântico em homenagem aos 500 anos da Independência.

Treze anos antes, partiu de Dakar e foi obrigado a desistir da empreitada no meio do percurso devido a uma tragédia: Seu companheiro de travessia, Rafael Ribeiro, morreu, vítima de uma hepatite aguda.

"Viajei cinco dias e não completei a travessia", contou Esteves, lembrando ter relatado isso no livro 414 Horas Só, de sua autoria. Nele, acrescenta ter feito a segunda travessia em homenagem ao amigo.

"Desta vez, o motivo da terceira travessia é colaborar com a ciência, mostrando a eficiência de materiais ecologicamente corretos para a preservação do planeta", explica o velejador.

O aniversário de 50 anos comemorado mês passado é outra motivação para Esteves homenagear a si mesmo quando for cruzar o oceano novamente.

adblock ativo