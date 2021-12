Natação dá 3º ouro ao Brasil nos Jogos da Juventude

O nadador Matheus Santana faturou nesta sexta-feira, 22, a terceira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo realizados em Nanquim, na China. Ele foi o mais rápido na final dos 100m livre e, de quebra, bateu o recorde mundial júnior da prova.

Matheus fechou os 100 metros em 48s25, superando o tempo que ele mesmo havia cravado em maio. O brasileiro também faturou sua terceira medalha na China, sendo a primeira de ouro - as outras haviam sido de prata nos 50m livre e no revezamento 4x100m livre misto -, confirmando-o como grande promessa da natação do País.

O ouro desta sexta ainda serviu como uma espécie de revanche para Matheus, que havia sido derrotado pelo chinês Hexin Yu na final dos 50m livre. Nesta sexta-feira, foi a vez do brasileiro subir no lugar mais alto do pódio, enquanto Yu teve que se contentar com a prata, ao cravar o tempo de 49s06. O bronze ficou com o alemão Damian Wierling, que terminou com a marca de 49s07.

Essa foi a nona medalha conquistada pelo Brasil nesta edição dos Jogos da Juventude. Agora, o País contabiliza três ouros, sendo os outros no tae kwon do e no judô, cinco pratas (duas na natação, uma no hipismo, uma na ginástica artística e uma no judô) e um bronze no tênis de mesa.

Nas outras finais envolvendo atletas brasileiros nesta sexta-feira, nenhuma medalha. Quem chegou mais perto foi o revezamento 4x100m Medley misto, que ficou com a quarta posição. Nos 400m livre feminino, Bruna Veronez Primati foi a sétima, enquanto nos 200m borboleta masculino, Luiz Altamir Lopes Melo foi o quinto.

