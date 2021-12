Nasr se diz ansioso para 'turno duplo' na F1 e GP2

O fim de semana será de estreias para o piloto Felipe Nasr. Reserva da Williams, o brasileiro vai participar do seu primeiro treino livre pelo time britânico, na sexta-feira, 4, em preparação para o GP do Bahrein de Fórmula 1. E abrirá a temporada da GP2, pela equipe Carlin, com treinos nas sexta e corridas no sábado e no domingo.

"Neste final de semana faço turno duplo e vou de F1 e de GP2. Não vejo a hora!", afirmou o brasileiro, ao admitir a ansiedade por entrar na pista no Circuito de Sakhir. Será a segunda vez que Nasr pilotará o carro da Williams. No mesmo circuito, em fevereiro, ele havia sido escalado para a segunda bateria de testes da pré-temporada da F1.

O primeiro contato com o carro da Williams foi incrementado com testes intensivos no simulador da equipe. "Foi um trabalho longo com sessões de até 5 horas no simulador, mas que vão me ajudando a ter maior conhecimento do carro. Agora chegou a hora de entrar pela primeira vez na pista na FP1 (primeiro treino livre). São 90 minutos em campo, importantíssimos para quem está no banco de reservas e quer mostrar serviço", declarou.

O treino está marcado para as 8 horas desta sexta. No mesmo dia, ele participará do treino livre e da classificação da GP2. A maratona terá sequência com a primeira corrida da categoria no fim de semana, no sábado, às 7h10. No dia seguinte, a segunda prova será às 8h15.

Depois de abrir sua terceira temporada na GP2, Nasr permanecerá no Bahrein para representar a Williams no teste de pneus com a Pirelli na próxima quarta, dia 9. Na sequência, voltará para a fábrica da equipe na Inglaterra para seguir com o trabalho no simulador.

Na semana seguinte, ele viajará com a Williams para o GP da China, no dia 20. Em Xangai, ele terá nova chance de pilotar o carro da equipe em um treino livre, na sexta. Só depois disso Nasr poderá concentrar suas energias na disputa da GP2. "Vamos lá tentar conquistar esse título inédito para o Brasil neste ano da Copa", afirmou o piloto brasileiro.

