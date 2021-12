Nasr espera carro estável para lutar por pontos no GP de Mônaco

Fora da zona de pontuação nas duas últimas provas da Fórmula 1, Felipe Nasr admite estar ansioso para o GP de Mônaco, no próximo domingo, por se tratar de uma das mais tradicionais provas do calendário. Preocupado em obter um bom resultado, ele destacou a necessidade de estar com o carro acertado para levar a sua Sauber ao limite pelas ruas de Montecarlo.

"Mônaco é uma das mais agradáveis pistas do calendário, e, ao mesmo tempo, o GP é muito tradicional. É uma pista que é muito exigente em todos os aspectos. Do ponto de vista do piloto, você precisa se sentir confiante no carro para levá-lo ao limite", disse.

Para Nasr, a estabilidade do carro será aspecto fundamental para que ele possa voltar a lutar pelos pontos. "Há algumas coisas que são importantes para um bom tempo de volta: boa estabilidade de frenagem, tração, um carro estável no geral. Ao longo dos dias nós também precisamos manter os olhos abertos na evolução aderência. No geral, estou ansioso para correr em Mônaco rodeado por uma grande atmosfera", afirmou.

Com 14 pontos, Nasr está em nono lugar do Mundial de Pilotos após cinco provas na sua temporada de estreia na Fórmula 1. Em três campeonatos na GP2, o brasileiro subiu uma vez ao pódio da etapa de Mônaco, no ano passado, com um terceiro lugar.

