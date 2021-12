Narrador Luciano do Vale passa mal em voo e morre

O narrador Luciano do Valle, 66 anos, faleceu neste sábado, 19. De acordo com informações da Band, empresa na qual trabalhava, ele passou mal durante uma viagem de avião e ainda não se sabe as causas de sua morte.

Luciano marcou época na televisão brasileira desde a década de 70 e era o principal narrador da emissora, onde teve duas passagens, de 1983 a 2003 e depois de 2006 até os dias de hoje.

Foi um dos responsáveis em transformar a emissora no Canal do Esporte. Se especializou na narração do futebol e foi um dos principais divulgadores dos esportes olímpicos. Também narrou boxe, onde lançou Maguila, foi ícone da geração de prata do vôlei masculino na década de 80 e ganhou o apelido de Luciano do Vôlei.

adblock ativo