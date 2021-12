Narrador esportivo Maurício Torres morre aos 43 anos

Internado desde o dia 1° de maio, o narrador e apresentador do Esporte Fantástico, da TV Record, faleceu neste sábado, em São Paulo. O ex-funcionário da Sportv passou mal durante um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, onde faria gravações para o programa dominical da Rede Recorde.

Após o desembarque, Torres foi internado no Hospital Sírio-Libanês com arritmia cardíaca. Depois de passar por alguns exames, foi constatado a existência de uma infecção que agravou o estado de saúde do narrador e o levou à morte.

Maurício Torres iniciou a carreira esportiva no Sistema Globo de Rádio, ainda na década de 1990, até migrar para a televisão em 1996. Já na TV Globo, o jornalista foi responsável por transmissões esportivas, além da apresentação do bloco esportivo do Bom Dia Brasil e, eventualmente, o Globo Esporte.

Em 2005, Torres chegou à Record, como um dos principais narradores da rede de comunicação paulista. Em 2012, ao lado de Renata Ceribelli e Claudia Reis, passou a apresentar o Esporte Fantástico. Foi o principal narrador da casa nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2010, Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, e Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Maurício Torres deixa mulher e uma filha de oito anos. O sepultamento será no Rio de Janeiro.

