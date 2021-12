Narrador criador do bordão "Sabe de quem?" morre de covid-19

Morreu nesta sexta-feira, 26, o narrador esportivo Edson Callegares Bortolomasi, de 62 anos, vitima de complicações causadas pela covid-19. Ele ficou conhecido pelo bordão "Sabe de quem?" durante os gritos de gol em narração nas rádios. Segundo o irmão do narrador, Edson estava intubado e não resistiu. Ele deixa duas filhas e três netos.

Edson iniciou no jornalismo em 1978 e ficou conhecido por narrar jogos do Santos. Atualmente ele apresentava o programa 'Baixada Esporte', na TV Santa Cecília. Em 2018, o narrador fez um desabafo no Facebook onde dizia que Luiz Roberto copiou seu bordão sem dar os devidos créditos.

"Uma coisa que eu não admito é injustiça na vida. O 'Sabe de Quem?' é um bordão que eu uso há mais de 30 anos. O Luiz Roberto usou esse bordão, e jamais teve a humildade de dizer que copiou de mim. Como profissional, considero o Luiz um dos melhores do Brasil", escreveu.

Na mesma época, a Globo se posicionou em nota enviada ao colunista Flávio Ricco, do R7, afirmando que o bordão de Luis Roberto nasceu de outra modalidade esportiva.

"O bordão 'sabe de quem?', do narrador Luis Roberto, nasceu em uma transmissão de vôlei. Depois de um ponto, o ex-jogador e comentarista Tande perguntou ao narrador: 'Sabe de quem?', para valorizar a boa atuação do oposto Wallace, a quem a frase até hoje é associada", disse a Globo.

