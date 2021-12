Narrador chora ao vivo por causa de Luciano do Valle

O narrador esportivo Nivaldo Prieto não conseguiu conter o choro, neste domingo, 20, e não teve condições de entrar ao vivo no programa "Gol, o Grande Momento'', da TV Bandeirantes.

Chamdo por Milton Neves para entrar direto do estádio do Morumbi, onde transmitira a partida entre São Paulo e Botafogo, pelo Brasileirão, Prieto só conseguiu cumprimentar os telespectadores. Em seguida, começou a chorar e teve o áudio cortado.

No programa, antes da entrada do narrador, Milton Neves mostrou gols marcantes narrados por Luciano. O apresentador lembrou que Nivaldo Prieto e José Luiz Datena estavam muito emocionados no estacionamento da TV no sábado.

Veja o vídeo da entrada ao vivo e do choro de Nivaldo Prieto:

