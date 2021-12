Napoli vence e mantém vice-liderança do Italiano

Na luta com o Milan pela vice-liderança do Campeonato Italiano, o Napoli conseguiu, no sufoco, sustentar a segunda colocação. Neste domingo, em casa, pela 28ª rodada do torneio nacional, a equipe de Nápoles venceu contou com dois gols de Edinson Cavani e um gol no final da partida para vencer a Atalanta por 3 a 2.

Com o triunfo, o Napoli chegou aos 56 pontos, nove a menos do que a líder Juventus, que jogou no sábado e venceu o Bologna por 2 a 0. A equipe, porém, segue pressionada pelo Milan, que neste domingo venceu o Palermo por 2 a 0 e ocupa a terceira colocação com 54 pontos.

Artilheiro do Campeonato Italiano, agora com 20 gols, Cavani abriu o placar da partida aos quatro minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti. Aos 31, porém, Paolo Cannavaro marcou contra e empatou o jogo. Cavani voltou a marcar aos 20 minutos da etapa final, mas Denis, aos 28, empatou o duelo para a equipe de Bérgamo. Porém, Pandev, aos 36 minutos, definiu a vitória do Napoli.

Em ascensão no Campeonato Italiano, o Milan contou com os gols de Mario Balotelli para vencer o Palermo por 2 a 0 em casa. O atacante fez o seu primeiro gol na partida aos oito minutos do primeiro tempo, quando converteu cobrança de pênalti. O seu segundo gol saiu aos 20 minutos da etapa final. Niang cruzou, a defesa do Palermo cortou mal e a bola ficou com Balotelli, que finalizou para as redes.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a Fiorentina venceu, em casa, o Genoa por 3 a 2, com gols de Aquilani, Cuadrado e Cassani (contra). Portanova e Antonelli fizeram os gols do time visitante. A equipe de Florença está na quarta colocação no Campeonato Italiano, com 51 pontos.

Também neste domingo, o Chievo Verona venceu o Pescara por 2 a 0, fora de casa. Já Siena e Cagliari empataram por 0 a 0.

PARTIDA ADIADA - O jogo entre Sampdoria e Inter de Milão seria disputado neste domingo, mas foi adiado por causa do mau tempo em Gênova. Existe previsão de chuva forte e neve na cidade, com risco de inundações. A nova data da partida ainda não foi anunciada.

