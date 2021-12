Napoli quer Higuaín e Leandro Damião, diz dirigente

O Napoli está negociando com o Real Madrid a contratação dos atacantes Gonzalo Higuaín e Leandro Damião, e já está perto de trazer o zagueiro Raúl Albiol, também do Real, disse na quarta-feira o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis.

A transferência do atacante uruguaio Edinson Cavani para o Paris St. Germain na terça-feira, por estimados 64 milhões de euros (84,1 milhões de dólares), deixou o Napoli em condições de reforçar seu elenco para a Série A italiana e a Liga dos Campeões.

Questionado em conversa com torcedores pelo Twitter sobre negociações para trazer o argentino Higuaín e o brasileiro Damião, De Laurentiis disse: "É verdade". "Raúl Albiol está fazendo exames médicos. Esperamos que ele passe", acrescentou.

Na semana passada, o Napoli já havia contratado o versátil atacante espanhol José Callejon, do Real, depois de garantir a vinda do lateral belga Dries Mertens. No fim de maio, o Napoli trouxe o treinador espanhol Rafa Benítez para substituir Walter Mazzarri, que deixou o cargo após a conquista do vice-campeonato italiano.

