'Não tenho medo de Jon Jones", diz Anderson Silva

A semana que antecede a luta de Anderson Silva neste sábado, 6, contra o azarão norte-americano Chris Weidman, onde defende o cinturão do pesos médios no UFC 162, em Las Vegas, nos Estados Unidos, está sendo marcado por uma declaração polêmica do brasileiro sobre outro lutador.

É que Silva chamou a atenção ao comentar sobre um outro combate desejado por muitos: uma possível superluta contra o campeão dos meio-pesados do UFC, Jon Jones.

Primeiro, em uma entrevista ao site MMA Fighting, Anderson disse que não acreditaria em uma vitória sua caso enfrentasse Jones.

"Jon Jones é diferente de todos. Ele é grande, ele é jovem . Além disso, quando ele luta, vejo em Jon Jones a mim mesmo muitos anos atrás. Ele é muito esperto. Não sei onde eu levaria vantagem. Na minha opinião, eu tenho muito mais experiência que Jon Jones, mas acho que essa é a única grande vantagem."

Entretanto, após a grande repercussão da declaração, o brasileiro explicou, em entrevista ao ex-rival Chael Sonnen no programa "UFC Tonight", que não tem medo de uma possível luta contra Jon Jones, nem qualquer outro adversário.

"Eu luto contra Jon Jones, luto contra os caras da minha categoria ou qualquer lutador do UFC. Respeito Jon Jones, Chris Weidman. Estou aqui para trabalhar, não tenho medo de Jones ou Weidman".

Veja vídeo com a entrevista de Chael Sonnen com Anderson Silva:

O próprio Jon Jones comentou o tema em sua conta no Twitter, se dizendo "honrado" pelo comentário de Anderson Silva. "Mas não muda muita coisa, continuo trabalhando duro", disse.

Honored to hear the statements Silva made regarding a super fight me earlier today.. Doesn't change much, still working hard — Jon Bones Jones (@JonnyBones) July 2, 2013

