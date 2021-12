"Não queremos tomar espaço dos homens", diz jogadora Sissi

Primeira grande goleadora do Brasil no futebol feminino, a baiana Sisleide do Amor Lima, a Sissi, ainda atua no esporte como atleta e assistente-técnica no California Storms. Em conversa por telefone com A TARDE, a veterana diz que a seleção brasileira ainda é muito depedente da artilheira Marta na Copa do Mundo, mas ainda assim acredita que a equipe pode chegar à final. Ela alerta que o país só terá resultados expressivos na modalidade quando investir nas categorias de base.

O que está achando do nível do Brasil na Copa? Acha que a seleção pode chegar à final?

Pelos jogos que eu vi, eu primeiro pensei: "Caramba, a Alemanha tem tudo para levar essa", depois que ela goleou a Costa do Marfim por 10 a 0. Mas no segundo jogo dela, contra a Noruega, eu já não gostei (a equipe empatou em 1 a 1). Os EUA penaram para ganhar da Nigéria, que sempre foi algo considerado fácil. A Suécia é boa candidata, também. E acho que o Brasil tem chances de chegar na final. É claro que estou confiando nisso. Se a gente continuar jogando dessa forma, vencendo, ainda que sem goleadas, não dá para reclamar. Mas se a gente olhar para o lado dos resultados fica difícil apostar numa equipe campeã, porque temos algumas surpresas. O Brasil pode chegar longe, sim, mas para isso vai ter que tomar cuidado.

Você às vezes é apresentada como a "primeira Marta" da seleção feminina. Incomoda-se com isso?

Eu não me incomodo, pelo contrário, mas nós temos estilos completamente diferentes. Às vezes eu fico imaginando como seria se eu tivesse jogado com ela, sabe? Porque meu papel na seleção foi bem diferente do dela. Tem semelhanças: somos camisa 10 e canhotas. Mas a Marta é mais uma finalizadora, eu preparava mais a jogada. Eu era mais o cérebro, ela chuta ao gol. Tive a chance de vê-la jogando no Vasco (Marta jogou lá de 2000 a 2002), e naquela época eu vi que ela era especial e tinha um futuro brilhante pela frente.

No que futebol feminino no Brasil, hoje, é diferente de quando você jogava aqui?

Eu tive a sorte de participar de campeonatos bons, o nível naquela época (final dos anos 1980 até o final dos 1990) era muito bom. Mesmo com dificuldade de patrocínio, de investimento e com o preconceito a gente tinha calendário. Mas não tínhamos muita estrutura, porque os campeonatos não eram do jeito que a gente esperava. Tivemos muita ajuda e apoio da prefeitura de Feira de Santana (que na época patrocinava o Flamengo de Feira, primeiro clube que Sissi jogou profissionalmente). Em 1999, mesmo, foi um campeonato de nível muito bom. Já hoje é mais complicado, porque tem menos times ativos, e pelo visto a coisa continua ruim. Não tem calendário, não se investe na base, não tem patrocínio.

Hoje temos a MP do futebol sendo analisada. Uma das questões mais discutidas é o investimento mínimo no futebol feminino e no de base. Os clubes e a CBF são contra, mas outros acham que é a única forma do futebol feminino evoluir. O que você acha?

Com certeza ajudaria. O que dá para perceber é que acham que o futebol feminino não traz retorno. Os cartolas têm aquele mercado grande com o futebol masculino e eles não querem mexer, só querem investir nisso. Não tem como ganhar dinheiro no futebol feminino, na visão dos cartolas. Essa é mais uma promessa. Só que promessa já estou de saco cheio de ouvir, desde que eu jogava no Brasil eu ouvia essas coisas. Agora eu acho que temos que ter retorno. E aí que eu me pergunto: será que eles vão cumprir essas regras? E a confederação? Se o órgão principal vai contra uma iniciativa dessas é triste. Mas seria um passo à frente.

No próprio futebol masculino estamos carentes de maiores investimentos na base. Muitos criticam a seleção masculina, e dizem que ela está sendo "salva" por Neymar.

Ah sim, é a mesma coisa quando eu vejo a Marta jogar. O time é muito dependente dela, ela chama muito a responsabilidade e é muito cobrada por isso, também. Tem que fazer o gol, tem que salvar o time, e caem matando se ela não corresponde. Para você ver, americano é louco com futebol brasileiro, não sabem como é que a gente consegue produzir tanto craque. Não entendem como não tem estrutura aqui. E eu digo que a gente "nasce" com o futebol. Não aprende a jogar que nem eles. A diferença é que aqui tem estrutura, então as coisas acontecem. Então quando não se prepara a longo prazo, pensando em Copa do Mundo, Jogos Pan-americanos, Olimpíada, não tem como haver uma melhora significativa, uma projeção, sabe? O futsal feminino também passa por dificuldades, e até o masculino não é mais endeusado como era antes. A economia brasileira também pesa, a crise está aí, mas a corrupção... Tanto no governo, nas empresas e na CBF, corta o coração.

Não há muito espaço no Brasil para mulheres serem treinadoras ou fazerem parte da comissão técnica de clubes. É algo negativo para mulheres serem treinadas por homens?

Eu fui treinada por Helena, do Vasco, Cristina, também... Mas o mercado é muito restrito no Brasil. Mas mesmo quem jogou tem que se educar, eu mesma tive que tirar licenças pra ser treinadora. É uma maneira de aprender. A linguagem é diferente, o que você passa pra uma menina de 9 anos é diferente de meninas de 14. A seleção americana e alemã já são comandadas por mulheres. Já estou vendo movimentos assim. Espero, um dia, que a seleção seja comandada por uma mulher. E por que não? Os treinadores acham que a gente quer tomar o espaço dos homens. Pelo amor de Deus! A gente só quer um espaço para a gente. Tive treinadores muito bons, que sabem conversar com a gente, mas a maioria não sabe que tem todo um lado emocional no meio que precisa ser levado em consideração. Tá na hora de abrir esse mercado.

Muitas veteranas de seleção, como sua ex-colega Solange, estão em dificuldades financeiras agora que encerraram suas carreiras como atletas. Como você lida com isso?

Olha, eu tive a sorte de ter tido feito alguns contratos no Brasil e teve gente que me ajudou a ser mais consciente com carreira e dinheiro. Meus pais trabalhavam muito, e eu tive uma base que me transformou no que sou hoje. Passei por dificuldades também. Não saí jogando dinheiro pela janela. Aqui tem que trabalhar. Adotei um menino em 2009, é uma despesa também. Mesmo no Brasil eu guardava. Fico triste com meninas que não tiveram a mesma oportunidade. Eu pensei no que ia fazer depois de atleta, então sabia que minha educação era importante. Não foi fácil, mas não tenho do que reclamar. Mas continuo a mesma moleca, a mesma pessoa. E olha que tenho 48 anos, fiz no dia 2 de junho.

Por que decidiu se mudar para os Estados Unidos?

Eu fui convidada pra participar da primeira liga profissional montada aqui nos Estados Unidos em 2001, um ano depois da Olimpíada de Sydney (a seleção feminina foi prata, perdendo apenas para os EUA). Esse time era aqui na Califórnia e meu contrato era de três anos. A Pretinha veio, a Kátia (Cilene) também, e a Roseli foi para um time em Washington. Foi uma época em que muitas meninas começaram a viajar. Depois fui para Sacramento, jogar no California Storm, onde hoje sou também assistente do treinador. Hoje, também treino o Walnut Creek Soccer Club. Mas antes disso fui treinadora do time da faculdade Las Positas College, treinei também o Diablo Valley Soccer Club por três anos e o Clayton Valley High School. O calendário é muito bom e temos reconhecimento. Nunca pensei em voltar. Sinto falta do calor, da comida, da família... Mas a estrutura que eu tenho aqui é muito boa. Minha vida tá aqui, é aqui que eu trabalho e tenho reconhecimento.

