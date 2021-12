Não há motivos para preocupação, diz o presidente do Bahia

Em entrevista à Radio Transamérica, pouco antes do empate em 2 a 2 com o Coritiba, o presidente do bahia, Marcelo Guimarães Filho falou que o grupo precisa ganhar espírito de equipe para que possa render no torneio. O mandatário entende que o time “tem bons jogadores, alguns até de porte, e não há motivos para preocupação”.

Ainda que o Bahia ocupe há quatro rodadas a zona de descenso do Brasileirão, Marcelinho crê que é apenas uma situação de momento. “Não tenho dúvida que não teremos nenhum tipo de problema no campeonato. Nem passa pela minha cabeça o rebaixamento. Essa situação acontece com todos os times. Nosso elenco é muito forte e nós vamos reverter essa situação. Não digo ao nosso torcedor que vamos brigar pelo campeonato, isso vai acontecer a médio prazo”, disse.

Sobre contratações, o presidente revelou que está em busca de um zagueiro. “Precisamos de alguém para ajudar na nossa cozinha. Mas não existe nenhum desespero para contratação, não. Existe é a necessidade de ajustar o time. Tem muitos nomes que estamos olhando e vêm para ser titular. O Caio vai chegar e nos ajudar. Precisamos de 18 jogadores com condições de entrar a qualquer momento.

Tentativa de invasão - Após o empate em Pituaçu, parte da torcida do Bahia tentou invadir a área dos vestiários de Pituaçu. Em tempo, a Polícia Militar conseguiu evitar o tumulto. Os torcedores se mostraram nervosos e não direcionavam as queixas a algum jogador especificamente. Apenas pediam mais garra à equipe.

