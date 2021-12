"Não estou decepcionado", diz Felipão após derrota

O técnico Luiz Felipe Scolari atribuiu nesta quarta-feira, 6, a derrota da seleção brasileira por 2 a 1 para a Inglaterra no estádio de Wembley aos "problemas físicos" de seus jogadores e afirmou que não está "decepcionado".

"Jogamos contra uma Inglaterra forte, com jogadores em boa forma física; nós tínhamos apenas sete ou oito jogadores com essa preparação", disse o treinador, que hoje reestreou no comando da Seleção.

A Inglaterra abriu o placar no primeiro tempo com Wayne Rooney, que aproveitou rebote de Julio César com os pés após chute de Walcott. Fred, que substituiu Luis Fabiano para o segundo tempo, empatou, e Frank Lampard, com um belo gol, definiu o resultado do confronto.

Felipão disse não ter ficado "surpreendido" pelo padrão de jogo do conjunto dos ingleses: "Assisti a vídeos. A Inglaterra joga assim quando está bem. Hoje foram fortes e organizados", explicou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

O técnico, de 64 anos, se disse "satisfeito" com o rendimento da Seleção, cujo comando assumiu em novembro, após a demissão de Mano Menezes, com a tarefa de consolidar uma equipe desiludida com seu passado recente.

"Enquanto jogarmos contra equipes fortes como França ou Itália, poderemos desenvolver nosso estilo de jogo, comprovar nossa capacidade", declarou.

Além disso, com bom humor, Felipão afirmou estar "acostumado" a ser derrotado em suas estreias em equipes. "Mas depois me acostumei a ganhar partidas e campeonatos", advertiu.

adblock ativo