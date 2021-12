"Não está previsto que Neymar volte", afirma presidente do Barça

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, negou nesta segunda-feira, 22, as especulações sobre um possível retorno do atacante brasileiro Neymar ao clube catalão.

"Não está previsto que Neymar volte", declarou Bartomeu em entrevista à rádio Catalunya.

"Não recebi nenhuma chamada do entorno do jogador, não tivemos nenhuma reunião", continuou o mandatário catalão, respondendo às especulações da imprensa, que afirma que Neymar teria o desejo de voltar a jogar pelo Barcelona.

Ainda segundo a imprensa, o atacante da seleção brasileira e do PSG não estaria adaptado a Paris, onde o surgimento do jovem Kyilian Mbappé colocou em risco seu status de jogador mais importante do clube.

"Não gostamos quando os jogadores pagam as cláusulas de rescisão e vão embora", criticou o presidente do Barcelona, referindo-se à saída de Neymar em 2017, quando o PSG pagou os 222 milhões de euros de multa, tornando o brasileiro o jogador mais caro da história do futebol.

"Também não temos nenhuma previsão de contratar alguém em janeiro, a não ser que os técnicos me digam o contrário", completou Bartomeu, que não escondeu sua preocupação com a lesão de Lionel Messi, desfalque da equipe nas próximas três semanas devido a uma fratura no braço direito.

"Estou preocupado porque Messi é o jogador mais importante do futebol mundial. Ele perderá muitos jogos, mas não é a primeira vez que isso acontece e a equipe sabe lidar com isso: ficarão mais fortes e responsáveis", concluiu.

