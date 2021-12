Não dá para ficar no Brasil, diz Neymar para goleiro rival

O goleiro Ivan, do Joinville, conseguiu tirar de Neymar a declaração que toda a imprensa, nacional e internacional, queria ouvir sobre sua possível saída do Santos.

"Não dá mais para continuar no Brasil", teria dito o craque santista a Ivan após o empate em 0 a 0 contra o Joinville na noite da última quarta-feira, 22, na Vila Belmiro, em partida que classificou o Santos para a terceira fase da Copa do Brasil.

O encontro ocorreu quando o goleiro do Joinville foi trocar sua camisa com Neymar. Ivan pediu para que o jogador permanece no Brasil.

"Eu disse que sou muito fã dele e pedi para que ficasse, mas ele falou que não dá mais. Não vai ficar. É complicado. Para nós, brasileiros, será uma alegria imensa vê-lo atuando no futebol europeu. Ele é o melhor jogador do Brasil disparado e um dos melhores do mundo. Vai evoluir taticamente e tecnicamente, para ajudar a nossa Seleção".

Abordado pela imprensa depois do empate em casa, onde o Santos saiu vaiado pelos torcedores, Neymar apenas deu uma rápida declaração sobre a atuação da equipe. "Todos nos sabemos que é preciso de algo mais para sairmos vencedores aqui", disse o astro santista.

Logo após, Neymar pediu licença e se retirou para os vestiários para não responder sobre a recusa oficial do Santos, também ocorrida na última quarta, à proposta de 17,5 milhões de euros apresentada pelo Barcelona para tirá-lo da Vila Belmiro após a Copa das Confederações.

O último jogo de Neymar pelo Santos antes de se apresentar à seleção brasileira, segunda-feira, 27, será contra o Flamengo, domingo à tarde, 26, no Estádio Nacional de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Também será a última oportunidade, antes da Copa das Confederações, para que o melhor jogador do futebol na atualidade acabe com o jejum que já atingiu sete jogos sem fazer gol.

