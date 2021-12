Nalbert: 'A Seleção atual está sentindo a pressão'

Há pouco mais de uma semana, duas lendas do esporte olímpico brasileiro foram eternizadas no Hall da Fama do Vôlei mundial: Sandra Pires e Nalbert Tavares. O carioca, de 40 anos, foi nada menos que o primeiro jogador a ser campeão mundial em três diferentes categorias (infanto-juvenil, juvenil e adulto). Vestindo a camisa 12 da seleção, Nalbert participou de três Olimpíadas (1996, 2000 e 2004) e venceu a última delas, em Atenas. Além do ouro olímpico, conquistou o Campeonato Mundial de 2002, na Argentina, e o tri da Liga Mundial em 2001, 2003 e 2004. De volta ao Brasil, após receber a homenagem em Holyoke, no estado de Massachusetts (EUA), o ex-ponteiro conversou com o ESPORTE CLUBE. Na entrevista exclusiva, por telefone, o eterno capitão falou, entre outros assuntos, sobre o atual jejum de títulos que vive a seleção brasileira; seu relacionamento com o técnico Bernardinho após ser cortado às vésperas das Olimpíadas de Pequim-2008 e a inércia que vive a CBV, apesar da mudança de presidência após denúncias de escândalos envolvendo a entidade. Nalbert, é claro, comentou também sobre suas expectativas para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

E aí, já caiu a ficha de que agora você pertence ao Hall da Fama do Vôlei Mundial?

Cara... (pausa). Vou te dizer... em partes, eu já sabia (que poderia integrar o Hall da Fama porque, meses antes, eu já havia sido indicado. Mas aí, quando você chega lá, vê seus ídolos, vê todos os seus heróis, para e pensa: "caramba, estou aqui! Farei parte dessa história também! ". É uma coisa inimaginável. Depois de tantos anos jogando, servindo à seleção e construindo uma história bacana, ser eternizado no local onde só estão os melhores dos melhores... é demais. Ainda estou curtindo o momento. Acordo sorrindo ao lembrar desta façanha, que veio graças a muita dedicação e esforço.

Você começou muito cedo sua trajetória na seleção brasileira. Passou e foi campeão em todas as categorias de base.

Eu até brinco com isso (risos). Tudo na minha carreira foi muito precoce mesmo. E acho que, muito por conta disso, entrei para o Hall da Fama. Fui o primeiro jogador na história a ser, pela seleção brasileira, campeão mundial em três diferentes categorias (infanto-juvenil, juvenil e adulto). Foram conquistas que se somaram e contribuíram para minha carreira.

Mas nem tudo foram flores. Afinal, você assumiu o posto de capitão da seleção principal de vôlei com apenas 23 anos, e justamente num período que a seleção não estava bem. Como foi lidar com tamanha responsabilidade?

Pois é. Depois do ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona-92, vivemos um período não tão bom. Na época, houve uma renovação drástica no time principal. Fui capitão pela primeira vez graças ao Radamés (Lattari, ex-técnico da seleção), que me deu a missão em 1994, na Copa dos Campeões. Mas foi só a partir de 1998 que passei a ser de vez o capitão, na Olimpíada de Atlanta. Foi um momento em que tive que chamar para mim a responsabilidade. Com o apoio do grupo, da família, superei. Mas não foi nada fácil. Hoje, vejo o quanto amadureci naquele período. Já no ano seguinte (1999), fomos prata no Pan de Winnipeg (Canadá). E depois disso, muitas glórias.

Na sua opinião o que foi essencial para que o Brasil despertasse e assumisse a condição de potência a partir dos anos 2000?

Foi, principalmente, pela chegada do Bernardinho (em 2001) e sua nova metodologia. Não se pode esquecer, também, dos novos jogadores. O Bernardo fez uma coisa que, para mim, foi essencial: formou um grupo e não jogadores. Não tinha fulano, cicrano... era um grupo. Não tinha titular, reserva, todos foram treinados para jogar quando necessário. Quem entrava se dedicava ao máximo e aí, o resultado veio com os títulos ( Sob o comando de Bernardinho, Nalbert conquistou os títulos: da Liga Mundial de 2001,2003 e 2007; dos Jogos Olímpicos de 2004; do Campeonato Mundial de Vôlei 2002; da Copa do Mundo, 2003; do Sul-Americano 2003 e da Copa América de 2001)

Por sinal, foram tantas conquistas que Bernardinho & Cia. deixaram os brasileiros mal acostumados...

É. Foram momentos gratificantes e de grandes responsabilidades também. Entrávamos em quadra já sabendo que tínhamos a obrigação de vencer e que, em todo momento, o Bernardo estaria ali no nosso ouvido, gritando, cobrando (risos). Não tinha como vacilarmos.

Porém, atualmente, o Brasil vive um novo jejum de títulos expressivos. Recordista de troféus da Liga Mundial (nove), o país, por exemplo, não fatura o torneio há quatro anos. Na sua opinião, o que há de errado?

Para mim, [os jogadores] estão sentindo um pouco de pressão pelo fato de chegar às competições como favoritos. Mas é aquela coisa: há realmente uma pressão grande, o fato de você vestir a camisa da seleção brasileira. Você carrega ali, nas costas, toda uma história, mas o atleta não pode encarar isso com medo, mas sim como um estímulo a mais, uma vantagem que pode ser usada em seu favor.

Já que falou de pressão, com sua saída e de outros jogadores-referências da seleção, como Giba, Ricardinho e Serginho, quem pode ser o comandante de uma geração que terá a responsabilidade de brigar pelo ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016?

O Bruninho pode ser um grande capitão. Tem todas as condições de ser um grande líder. Tem o Murilo também. Mas, falando dos talentos emergentes dessa seleção, visando ao Rio-2016, eu acredito que o Lucarelli (ponteiro) pode ser também um excelente líder, capitão. É uma realidade. Ano passado, em seu primeiro ano de seleção, ele já foi protagonista. É raro isso. O Lucarelli oscila muito pouco durante os jogos e demonstra uma maturidade e uma consistência em quadra que impressionam.

Quais são suas projeções para o Rio-2016 ?

Acho que finalmente, estamos num caminho certo. Volto ao que você perguntou antes (o jejum de títulos expressivos). Nas Olimpíadas de Pequim (2008) e Londres (2012), por exemplo, batemos na trave porque a visão era a curto prazo. Não se tinha uma visão a longo prazo, pensar no futuro. Agora, finalmente, está sendo feito isto. Ou seja, o grupo está sendo reestruturado. Tem novos jogadores aparecendo, com bastante potencial. É algo natural da evolução das coisas essa renovação da equipe. Lá atrás, também foi assim. Vivemos um período sem títulos e depois fomos por um bom tempo imbatíveis. Acho que iremos chegar fortes para conquistar esse título (Jogos Olímpicos Rio-2016) em nossa casa.

São pouco mais de 13 anos da 'Família Bernardinho'. Acredita que essa família pode se perpetuar até quando? E em que ponto essa perpetuação no comando é benéfica?

Boa pergunta! Não podemos negar que os resultados são incontestáveis. Sempre com títulos. Quando o Brasil não é campeão, é vice. O Bernardinho é um cara que se reinventa. Ele e o Zé (José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei) são fora de série, porém, não serão eternos... ninguém é. Eles já deveriam se preocupar em formar substitutos porque eles não são eternos. Eu estou muito preocupado com o nosso futuro.

Esse preocupação também se alude ao atual cenário do voleibol brasileiro?

Sim, sem dúvidas. Principalmente, depois de tudo o que veio à tona a pouco.



Você se refere aos escândalos que envolveram a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV)? (Em fevereiro, a ESPN Brasil publicou a série "Dossiê Vôlei". Na primeira reportagem, foi revelado que a SMP Logística e Serviços Ltda., do ex-superintendente Marcos Pina, da CBV, recebeu cerca de R$ 10 milhões para intermediar a renovação do contrato com o Banco do Brasil. A estatal, porém, informou que o acordo foi assinado diretamente com a CBV. Em outra reportagem, a ESPN revelou que a S4G Gestão de Negócios, de Fábio Dias Azevedo, diretor geral da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) - entidade presidida por Ary Graça - assinou dois contratos de prestação de serviços de representação e assessoria comercial no valor de R$ 10 milhões. As denúncias, além de derrubarem Pina, fizeram o então presidente licenciado da CBV, Ary Graça, renunciar ao cargo)

Sem dúvidas, foi uma decepção, principalmente pelo valor [R$ 10 milhões]. Não dá para falar que a gestão [de Ary Graça] foi ruim. Mas o orçamento que a CBV tinha era muito grande, dava para fazer muita coisa, melhorias. Fico triste e chateado com essas coisas. Aí, mudou o padre, mas a missa está igual. Não vi nada de diferente desde a chegada dessa nova gestão da CBV [com a presidência de Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca].

E o que precisa mudar para que voltemos a ser referência mundial no vôlei?

As categorias de base. Sempre as tive como uma grande referência. Quem chegava à seleção adulta, já chegava 'voando', tanto tecnicamente quanto fisicamente. O Brasil, hoje em dia, já não é mais uma grande potência nas categorias de base. Outros países estão chegando, estão investindo. Olhe só: para se ter uma ideia, no início dos anos 90, a primeira categoria de base, que é a infanto-juvenil, teve o Brasil como campeão, em 1991. Eu joguei. O Brasil ganhou cinco títulos mundiais seguidos. O primeiro foi em 1989, depois foi indo até 1993. Eu acho que só depois do quinto ou sexto mundial outro país foi ser campeão, porque o Brasil ganhava todos. Hoje, procure ver. Pesquise os últimos títulos da base. Precisa-se urgente de renovação. Tem outros fatores também. Por exemplo, não estamos investindo em professores e técnicos. Temos grandes técnicos e foi desenvolvida uma escola de treinamento brasileira com grandes técnicos, mas também não vejo a continuidade deste processo.

A Superliga foi lançada na última terça-feira. Quem você acha que pode ser o campeão? Quem chega forte?

No feminino, o Rio de Janeiro, Osasco e o Sesi-SP. No masculino, Sesi-SP, Taubaté, Cruzeiro e Minas. Acho que esses são times que chegam forte e vão dar trabalho.

E o que você acha do torneio, que volta e meia sofre alterações para se adequar à grade televisiva?

Acho que está bastante enfraquecido. Houve um êxodo muito grande de jogadores. A Superliga tem que ser um torneio que atraia jogadores de todo o mundo, e não que o atleta deixe de disputá-la em preferência a outros torneios do exterior, os quais lhe pague melhor, lhe deem maior visibilidade. Os clubes também precisam mudar sua forma de gestão, se profissionalizar. É complicado. Quanto às alterações, não há como negar que o esporte tem que se adequar à tevê. Sem ela, não existe. Mas, com isso, aos poucos o vôlei vai perdendo sua essência. Todo ano há uma mudança nas regras. Não gosto disso.

