Nadal volta a vencer fácil e avança em Roland Garros

Depois de ter arrasado o norte-americano Robby Ginepri em sua estreia, Rafael Nadal voltou a conquistar uma vitória fácil, nesta quinta-feira, para se garantir na terceira rodada de Roland Garros. Principal favorito ao título e em busca de seu nono troféu do Grand Slam francês, o espanhol desta vez superou o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3.

Nadal teve um pouco mais de dificuldades do que encontrou no jogo contra Ginepri, que ganhou apenas três games do líder do ranking mundial, mas fez valer a sua experiência e categoria diante do tenista de 20 anos, considerado uma promessa do circuito profissional. "É, com toda segurança, uma futura estrela. Faz tudo bem, tem golpes muito fortes e joga muito bem desde o fundo da quadra", disse o espanhol ao falar sobre o seu rival desta quinta.

Com o novo triunfo no saibro francês, Nadal se credenciou para enfrentar na terceira rodada o argentino Leonardo Mayer, que neste dia de confrontos superou o russo Teymuraz Gabashvili por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 6/4 e 6/4.

Nadal precisou de duas horas e cinco minutos para derrotar Dominic Thiem nesta quinta. No primeiro set, o jovem austríaco já mostrou força ao conseguir quebrar o saque do espanhol uma vez, mas o tenista número 1 do mundo aproveitou os três break points cedidos pelo rival na parcial para fazer 6/2.

No segundo set, desta vez sem ser superado nenhuma vez com o serviço na mão, Nadal conseguiu duas quebras em três oportunidades para repetir o 6/2. Já na derradeira parcial, Thiem chegou a abrir 3 a 1 ao conseguir uma nova quebra de saque, mas o espanhol devolveu a quebra em seguida, converteu um novo break point e não perdeu mais games para liquidar a fatura em 6/3.

Possível rival de Nadal em um eventual confronto de oitavas de final em Roland Garros, o sérvio Dusan Lajovic também foi à terceira rodada nesta quinta ao derrotar o estoniano Juergen Zopp por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/4.

