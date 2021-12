Nadal volta a sofrer, mas bate Cilic de virada e vai à semifinal na Basileia

O espanhol Rafael Nadal voltou a enfrentar problemas nas quadras duras da Basileia, mas encontrou uma forma de superá-los e avançar às semifinais do torneio suíço. Nesta sexta-feira, o número 7 do ranking largou atrás de Marin Cilic, mas conseguiu a vitória de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Nadal precisou de 2h13min para confirmar o favoritismo. Cabeça de chave número 3, viu o número 13 do mundo largar melhor e pressioná-lo. Mas aí, o espanhol mostrou todo seu arsenal de jogadas e fez valer a maior qualidade técnica para seguir em busca de sua primeira final na Basileia.

No primeiro set desta sexta-feira, Cilic encaixou o saque, emendou seis aces e sequer cedeu break points ao adversário, além de ter confirmado a única chance de quebra que teve. O croata, no entanto, não manteve o nível, fez somente mais três aces até o fim da partida e deu o espaço que Nadal precisava para arrancar para a virada.

Em meio aos altos e baixos dos últimos meses, muito em função dos diversos problemas físicos que vêm o acompanhando, Nadal segue vivo na briga pelo título da Basileia. Para ir à final, no entanto, o espanhol terá que passar pelo francês Richard Gasquet, quinto cabeça de chave, que também suou para eliminar o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 7/5.

Do outro lado da chave, está a principal surpresa do torneio. O norte-americano Jack Sock, somente o número 29 do mundo, chegou à semifinal ao passar por seu compatriota Donald Young, também de virada, em três sets: 5/7, 6/4 e 6/2. Agora, ele pode enfrentar o suíço Roger Federer, grande favorito da competição, que duela com o belga David Goffin pelas quartas de final.

Valência

No Torneio de Valência, todos os semifinalistas foram conhecidos nesta sexta-feira. O destaque ficou por conta do norte-americano Steve Johnson, que superou o favoritismo do cabeça de chave número 6, o espanhol Guillermo Garcia-López, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Nas semifinais, Johnson duelará com outro espanhol, Roberto Bautista Agut, sétimo cabeça de chave, que eliminou o alemão Mischa Zverev em dois sets: 6/4 e 6/3. O canadense Vasek Pospisil fez 2 sets a 0 sobre o alemão Daniel Brands, com duplo 6/3, e enfrentará o português João Sousa, que eliminou o uruguaio Pablo Cuevas também em dois sets, com duplo 6/4.

adblock ativo